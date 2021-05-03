Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...

'AĞLARA TAKILMIŞ OLABİLİR'

'Camgöz' cinsi köpek balığının balıkçı ağlarına takıldığı için öldüğünü tahmin ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür genellikle derin sulardaki balık sürülerini takip ederek avlandığı için insanlarla pek karşılaşmaz. Ege ve Akdeniz'de yaygın, Karadeniz'de ise çok nadir olarak görülür. Köpekbalıklarında genellikle 5 solungaç yarığı varken boz camgözlerde 6 solungaç yarığı mevcuttur. Köpekbalığı, gerekli inceleme yapıldıktan sonra gömülecek" diye konuştu.