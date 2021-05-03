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Haberler Galeri Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...

Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.7 metre uzunluğunda 'boz camgöz' cinsi bir köpek balığı sahilde ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmayan köpek balığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:51 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:52
Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi sahilinde bugün saat 11.00'de markete gitmek için evlerinden çıkanlar kıyıya vurmuş bir köpek balığı olduğunu fark edip durumu EKODOSD'a bildirdi.

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Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle bölgeye gidip, ölü köpek balığını inceledi. Yapılan incelemede 3.7 metre uzunluğundaki 'boz camgöz' cinsi köpek balığının vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı.

Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...

Köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi. EKODOSD yetkilileri tarafından köpekbalığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...

'AĞLARA TAKILMIŞ OLABİLİR'
'Camgöz' cinsi köpek balığının balıkçı ağlarına takıldığı için öldüğünü tahmin ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür genellikle derin sulardaki balık sürülerini takip ederek avlandığı için insanlarla pek karşılaşmaz. Ege ve Akdeniz'de yaygın, Karadeniz'de ise çok nadir olarak görülür. Köpekbalıklarında genellikle 5 solungaç yarığı varken boz camgözlerde 6 solungaç yarığı mevcuttur. Köpekbalığı, gerekli inceleme yapıldıktan sonra gömülecek" diye konuştu.

Boyu 3.7 metreyi geçiyor! Kuşadası'nda sahile vurdu...
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