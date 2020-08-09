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Haberler Galeri Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Ege Denizi'nin kuzeyindeki önemli turizm destinasyonlarından Çanakkale'deki Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2020 Pazar 12:07
Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Kendine has kültürel varlıkları, doğal zenginlikleri, bozulmamış kıyı kesimiyle her dönem yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Bozcaada ve Gökçeada'da, Kurban Bayramı sonrasında da yoğunluk sürüyor.

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Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Adalara gitmek isteyenlerin Geyikli İskelesi ve Kabatepe Limanı'nda oluşturduğu uzun araç kuyrukları, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından uygulanan saatsiz feribot seferleri ile azaltılmaya çalışılıyor.

Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Bozcaada'da özellikle Ayazma Plajı tatilciler tarafından yoğun olarak tercih edilirken şehir merkezindeki Çınar Altı Meydanı da kahve müdavimlerinin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Konuklar özellikle restoranlarda taze balık ve yöresel mezelerin tadına varırken yüzlerce yıllık bağlardan toplanan üzümler ise en çok tercih edilen ada mahsulleri arasında bulunuyor.

Bozcaada ve Gökçeada'da ziyaretçi yoğunluğu

Dünyanın ilk cittaslow adası (Sakin Ada) olan Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada da rüzgar sörfü ve kite board severlerin mekanı haline dönüştü.

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