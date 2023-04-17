Bozcaada'ya bayram akını! Yüzde 100 doluluk bekleniyor
Ramazan Bayramı tatiline sayılı gün kala tatilcilerin hazırlıkları başladı. Kuzey Ege'nin turizm cenneti olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rezervazsyonlar yüzde 70'e ulaştı. İlçede doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:05Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:17
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Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gözdesi oldu.
Ramazan Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin, tercihlerini Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'dan yana kullanması bekleniyor. Bayramda Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 70'e ulaşırken, bu oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.
Yaklaşık 4 bin kapasitelik resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada, Ramazan Bayramı tatili ile yeni sezonun kapılarını misafirlerine açıyor. Adalı işletmeciler yaklaşık 1 aydır yaptığı hazırlıkları tamamlayarak, Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamayı bekliyor.
Sezon ve Ramazan Bayramı için hazırlıklarına devam eden adadaki işletmeciler ise, bayram tatilinde Bozcaada'yı tercih edecek tatilcilerin rezervasyonlarını önceden yaptırmalarını istedi.
Bozcaada işletme sahibi Fahri Bulut ise, "Esnaf arkadaşlar bayram hazırlıklarını tamamladılar. Ada olarak Ramazan Bayramı'nda gelecek olan misafirlerimizi bekliyoruz. Yoğunluk bekleniyor. Umarım herkes için keyifli bir sezon ve bayram tatili geçer" diye konuştu.