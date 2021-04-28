  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşımın sağlandığı Geyikli İskelesi'nde "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:34 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:34
Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs arasındaki tam kapanma öncesi, Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm merkezi Bozcaada'ya ilgi arttı

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Sabah erken saatlerden itibaren yüzlerce araç bekledikleri iskele önünden feribotlara alındı.

Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Kapanma nedeniyle bazı önlemler alan GESTAŞ AŞ, bugün ve yarın yoğunluk olan noktalardaki seferlerini sıklıkla gerçekleştirecek.

Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu

Kapanmanın yaşanacağı günlerde de Bozcaada ve Gökçeada arasındaki seferler her gün karşılıklı iki kez yapılacak.

Bozcaada'ya gitmek isteyenler Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...
Züleyha'yı kahreden haber! İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı...