Bozkırın ortasındaki Balıklı Gölde hazan güzelliği cezbediyor

Balıklı Göl'ün güz aylarında da huzurun adresi olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Burası aslında bozkırın ortasında bir cennet. Yapay gölümüz, etrafındaki salkım söğüt ağaçları ve içerisindeki binlerce aynalı sazan balığı ile dikkat çekiyor. Her mevsimin kendine has bir güzelliği vardır. Kışı, yazı ve baharları. Şu anda mevsim hazan olduğu için Balıklı Gölümüzde suyun maviliği ile ağaçlarının yeşil ve sarısıyla insanlara huzur veriyor. Buraya özellikle Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Yine son dönemlerde çok sayıda fotoğraf tutkunu da buraya geliyor. Misafirlerimiz buranın eşsiz manzaralarını fotoğraflamadan ayrılmıyor."