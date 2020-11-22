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Haberler Galeri Bozkırın ortasındaki "Balıklı Göl"de hazan güzelliği cezbediyor

Bozkırın ortasındaki "Balıklı Göl"de hazan güzelliği cezbediyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki eşsiz manzarasıyla dikkati çeken Balıklı Göl, hazanın yeşil ve sarı tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 13:00
Bozkırın ortasındaki Balıklı Gölde hazan güzelliği cezbediyor

İlçeye bağlı İnli köyünde bir vahayı andıran 5 bin metrekarelik Balıklı Göl, etrafındaki yürüyüş yollarına sıralanan salkım söğüt ağaçlarının sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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Bozkırın ortasındaki Balıklı Gölde hazan güzelliği cezbediyor

Hazan mevsiminde doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını ağırlayan Balıklı Göl, gelin ve damatların düğün fotoğrafları için de dış çekim mekanı olarak da ilgi görüyor.

Bozkırın ortasındaki Balıklı Gölde hazan güzelliği cezbediyor

Restoranın bulunduğu iskelede ise yaşlı, genç ve çocuklar, gölün içerisindeki yüzlerce aynalı sazan balığını yem ve ekmekle besliyor.

Köy muhtarı Adnan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her mevsim ayrı güzellikleri olan Balıklı Göl'ün bu mevsimde sonbahar renkleriyle hayranlık uyandırdığını söyledi.

Bozkırın ortasındaki Balıklı Gölde hazan güzelliği cezbediyor

Balıklı Göl'ün güz aylarında da huzurun adresi olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Burası aslında bozkırın ortasında bir cennet. Yapay gölümüz, etrafındaki salkım söğüt ağaçları ve içerisindeki binlerce aynalı sazan balığı ile dikkat çekiyor. Her mevsimin kendine has bir güzelliği vardır. Kışı, yazı ve baharları. Şu anda mevsim hazan olduğu için Balıklı Gölümüzde suyun maviliği ile ağaçlarının yeşil ve sarısıyla insanlara huzur veriyor. Buraya özellikle Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Yine son dönemlerde çok sayıda fotoğraf tutkunu da buraya geliyor. Misafirlerimiz buranın eşsiz manzaralarını fotoğraflamadan ayrılmıyor."

Bozkırın ortasındaki Balıklı Gölde hazan güzelliği cezbediyor

"BURASI SAKLI BİR CENNET"

Fotoğraf tutkunu Mustafa Gökaydınoğlu, Balıklı Göl'deki sonbahar güzelliğini hem fotoğraf makinesi hem drone ile görüntülediğini anlattı.

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