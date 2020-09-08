Bu ağaç tüneller görenleri hayran bırakıyor!

Bir doğa harikası olan ağaç tüneller görenleri kendine hayran bırakıyor. Dünyanın farklı yerlerinde görülen ağaç tüneller doğanın muhteşemliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte birbirinden güzel ağaç tüneller...
Giriş Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 12:22Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 17:32
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SAKURA TÜNELİ (JAPONYA)
Bahar aylarında Japonya'yı kaplayan pembe ve beyaz tonlarındaki kiraz çiçekleri, yani sakuralar, ülkenin turizminin ve kültürünün çok önemli bir parçası. Eğer sakura mevsiminde Japonya'ya yolunuzu düşürürseniz herhangi bir sokakta başınızın üzerinde pembe çiçek bulutlarıyla kaplı bir gökyüzü görmeniz çok olası.
Belki de ağaç tünellerinin en ünlüsü olan Aşk Tüneli mevsimine göre ya yemyeşil oluyor ya da sarı tonlarına bürünüyor. Her iki türlü de ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen sunan tünelin içinden geçen bir de tren yolu var. Efsaneye göre gerçek aşıkların bu tünelde tuttuğu her dileğin gerçekleştiğini de belirtmeden geçmeyelim.
DARK HEDGES (İRLANDA)
Sıkı bir Game of Thrones izleyicisiyseniz İrlanda'daki bu tüneli King's Landing'den kaçan Arya'nın kuzeye yaptığı yolculuk sahnelerinden tanıyabilirsiniz. Kayın ağaçlarının kıvrımlı dallarından içeri çok fazla güneş ışığı sızamadığı için tünelin ürpertici bir havası da var.
MOR SALKIM TÜNELİ (JAPONYA)
Japonya'nın Ashikaga Botanik Parkı'nda lila, sarı, açık kırmızı renklerdeki salkım çiçeklerinden yüzlercesini görebilirsiniz. Tam seksen metre uzunluğundaki çiçek tüneliyse parkın en romantik noktası. Bir bankta soluklanarak bu güzelliği doyasıya yaşamanız mümkün.
ASHDOWN ORMANI (İNGİLTERE)
Masallardan çıkmış bir güzelliğe sahip bu ormandaki ağaç tünelinde yürürken her an bir yerden Kırmızı Başlıklı Kız çıkacakmış hissine kapılabilirsiniz. Yüzlerce yıllık ağaçların oluşturduğu bu büyülü tünel her mevsim farklı bir renge bürünerek güzelliğine güzellik katıyor.