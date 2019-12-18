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Bu besin kansere karşı birebir!

Kanser günümüzün en korkutucu hastalıklarının başında geliyor. Yeni tedavi yöntemleri çıksa da hastalıkta en önemli nokta erken teşhis. Bazı besinlerde kanserden korunmada yardımcı oluyor. Uzmanlar kanserden koruyan 10 besini açıkladı. İşte kanserle mücadele eden besinler...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:56 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:56
Bu besin kansere karşı birebir!
Bu besin kansere karşı birebir!

Kanser vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. Hastalık, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve normal hücrelere yer bırakmaması ile başlar. Bu, vücudun olması gerektiği gibi çalışmasını zorlaştırır. Kanser, birçok kişide oldukça iyi tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Gerçekte, artık hiç olmadığı kadar çok hasta kanser tedavisinden sonra hayatına devam etmektedir.

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Bu besin kansere karşı birebir!
Bu besin kansere karşı birebir!

Kanserin evresi nedir?

Doktorlar ayrıca kanserin başladığı noktadan ne kadar yayıldığını ya da yayılma olup olmadığını bilmek isterler. Buna kanserin evresi adı verilir. Daha önce insanların kanserlerinin 1. evre, 2. evre olduğunu söylediklerine şahit olmuşsunuzdur. Kanserin evresini bilmek doktorların hangi tedavinin en iyi seçenek olduğunu seçmelerine yardımcı olur. Her bir kanser türünde, evreyi belirlemek amacı ile yapılan testler vardır. Kural olarak, düşük evre (örneğin 1. evre, 2. evre), kanserin çok fazla yayılmadığını gösterir. Daha yüksek rakamlar (3. evre, 4. evre gibi) hastalığın daha fazla yayıldığını gösterir. 4. evre en yüksek kanser evresidir.

Bu besin kansere karşı birebir!
Bu besin kansere karşı birebir!

İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...

Keten Tohumu

Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.

Bu besin kansere karşı birebir!
Bu besin kansere karşı birebir!

Siyah Üzüm

Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.

Bu besin kansere karşı birebir!
Bu besin kansere karşı birebir!

Mantar

Bağışıklık düzenleyici ve tümör karşıtı etkilere sahip olan mantar, içeriğinde bulunan betaglukan ve polisakkarid-protein kompleksleri ile hücresel bağışıklığı güçlendirerek kanserli hücrelerle savaşıyor.

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