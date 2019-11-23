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> Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin faydaları...
Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin faydaları...
Tam bir şifa deposu olan tahinin seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunuyor. Ancak mevsimsel yaşanan hastalıklardan korunmada da etkili olan tahin vücuttaki zehri yok etmede oldukça başarılı. İşte tahinin bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:00Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:04
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Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde oldukça faydalı bir besin olan tahinin tam zamanı.