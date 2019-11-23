Bu besin vücuttaki zehri yok ediyor! İşte tahinin faydaları...

Tam bir şifa deposu olan tahinin seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunuyor. Ancak mevsimsel yaşanan hastalıklardan korunmada da etkili olan tahin vücuttaki zehri yok etmede oldukça başarılı. İşte tahinin bilinmeyen faydaları...