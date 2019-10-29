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Bu besinler beyni zehirliyor! Bu besinleri tüketenler dikkat!

Pek çok besinin vücudumuz için faydaları saymakla bitmiyor. Kimi besinler sağlığımız için oldukça faydalıyken kimilerini de tüketmek özellikle beyin sağlığımıza zarar veriyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte severek tüketilen ancak beyne zarar veren besinler...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 10:28 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 10:31
Bu besinler beyni zehirliyor! Bu besinleri tüketenler dikkat!

BEYİN HAKKINDA BİLGİ

Fiziksel olarak yaklaşık 1,5 kilogramdır ve birçok insan organından daha ağırdır. Yüzeyi bir ceviz gibi kıvrımlıdır ve soğuk yulaf lapasını andıran bir rengi ve kıvamı vardır. Ne var ki biyolojik olarak son derecede karmaşıktır. Muazzam sayıda, muhtemelen toplam 100 milyar kadar hücre (nöronlar) içermektedir

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Bu besinler beyni zehirliyor! Bu besinleri tüketenler dikkat!

Fakat her bir nöronun, kendisine destek hizmeti gören glia denen daha küçük hücrelerden oluşan bir topluluk içine gömülü olduğunu keşfettiğimizde bu sayı bile cüce kalır. Beynin büyük bölümünü, iki eşit parçaya bölünmüş olan serebrum oluşturur. Serebrumun yüzeyi korteks olarak adlandırılır. Korteksin büyüklüğü insanı bütün diğer organizmalardan ayırır.

Bu besinler beyni zehirliyor! Bu besinleri tüketenler dikkat!

Serebrum kabaca belirli vücut fonksiyonlarına karşılık gelen ve algısal bilgiyi işleyen bölgelere ya da loplara ayrılır. Serebrumun arkasında, vücuttaki tüm küçük kas hareketlerini kontrol eden beyincik uzanır. Bu kısımların altında omuriliğin devamı olan kalın bir sap ya da beyin sapı bulunur. Burası, her şeyi beyinle iletişime sokmak üzere, beyinden çıkarak omurilikten geçen ve vücudun tüm sinir sistemine uzanan sinir liflerini taşır.

Bu besinler beyni zehirliyor! Bu besinleri tüketenler dikkat!

Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek yiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Besinlerden aldıklarımız sadece kilomuzu etkilemiyor. En çok etkilenen organlardan biri beyin...

BU BESİNLERE DİKKAT!

Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

Bu besinler beyni zehirliyor! Bu besinleri tüketenler dikkat!

ANTRİKOT
Etin en çok sevilen yerlerinden biridir antrikot. Ancak 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Fizyoloji ve Davranış çalışmasında doymuş yağların kalbin yanı sıra, Alzheimer hastalığı riskini artırdığı ve bilişsel işlevi olumsuz etkilediği açıklandı.

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