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Bu besinleri buzdolabında saklamayın

Hemen hemen herkes pek çok besini buzdolabında saklıyoruz. Ancak kimi besinler var ki buzdolabında saklandığında zehre dönüşüyor. İşte buzdolabında saklanmaması gereken besinler...

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 01:34 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 02:14
Bu besinleri buzdolabında saklamayın

Buzdolabında saklanmaması gereken besinler nelerdir? İşte merak edilenler...

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Bu besinleri buzdolabında saklamayın

BUZDOLABI ONLARI BOZUYOR

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir. Bilmeden buzdolabında sakladığımız bu ürünler hemen bozulmaya başlıyor. Bozulduğu anlaşılmadığı için tüketildiğinde hastalıklara sebep oluyor.

Bu besinleri buzdolabında saklamayın

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor. Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

Bu besinleri buzdolabında saklamayın

PATATES

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişim olmaz. Görüntüsünde bir değişim olmadığı için bozulduğu anlaşılmaz ve tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Bu besinleri buzdolabında saklamayın

SARIMSAK

Sarımsak, kuru ve serin ortamlarda 3 ay boyunca kimseye zararı olmadan usul usul bekler. Buzdolabındayken etrafında dolaşan hava antisarımsak etkisi yapar.

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