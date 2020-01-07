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Bu besinler hastalıklardan koruyor! Uzmanından tavsiye

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için soğan ve sarımsak, narenciye ürünleri, yoğurt, balık, bitki çayları tüketilmesini önerdi. Her besinin ölçülü ve yeterince tüketilmesi halinde faydası olduğu biliniyor. Ancak aralarında öyle besinler var ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi üstleniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelerin tüketilmesi gerektiğini anlattı. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2020 Salı 15:13
Bu besinler hastalıklardan koruyor
Bu besinler hastalıklardan koruyor

C VİTAMİNİ İÇİN NARENCİYE
Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en temel kural kabul edildiğini belirten Dyt. Merve Sehlikoğlu, "Bunun için de doğal destekçi besinlerden yararlanmak önem kazanıyor.

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Bu besinler hastalıklardan koruyor
Bu besinler hastalıklardan koruyor

Bu hastalıklardan korunmak için C vitamini yönünden zengin besinleri tüketmek, aynı zamanda antioksidan kaynakları da olduklarından vücuttan toksik maddelerin atılmasını da sağlıyor. Narenciye ürünleri, biber türleri, kivi, brokoli ve maydanoz C vitamini bakımından zengin besinler olarak öne çıkıyor" dedi.

Bu besinler hastalıklardan koruyor
Bu besinler hastalıklardan koruyor

YOĞURT BAĞIRSAK FLORASINI DESTEKLİYOR
Doğal yoğurt gibi probiyotik kaynaklarının düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Sehlikoğlu, şunları kaydetti:
"Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine de katkı sunuyor. İçeriğindeki antosiyanin adlı bileşen sayesinde doğal bir antioksidan olan nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor.

Bu besinler hastalıklardan koruyor
Bu besinler hastalıklardan koruyor

Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek aynı zamanda bağırsak sağlığı açısından da yarar sağlıyor. Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemini destekliyor, hastalıkları uzak tutuyor.

Bu besinler hastalıklardan koruyor
Bu besinler hastalıklardan koruyor

İçeriğindeki allicin biyoaktif bileşeni, sarımsak çiğnendiğinde, dövüldüğünde veya kesilerek tüketildiğinde açığa çıkarak daha çok fayda sağlıyor. Bu nedenle mümkünse çiğ tüketilmesi gerekiyor."

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