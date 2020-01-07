Bu besinler hastalıklardan koruyor! Uzmanından tavsiye

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için soğan ve sarımsak, narenciye ürünleri, yoğurt, balık, bitki çayları tüketilmesini önerdi. Her besinin ölçülü ve yeterince tüketilmesi halinde faydası olduğu biliniyor. Ancak aralarında öyle besinler var ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hastalıklara karşı adeta bir kalkan görevi üstleniyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelerin tüketilmesi gerektiğini anlattı. İşte merak edilenler...