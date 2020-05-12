Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Hemen her gün severek tüketilen birçok besin kansere sebep olabiliyor. Uzmanlar kansere sebep olan besinlere karşı uyarılarda bulundu. Peki hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor. İşte detaylar...