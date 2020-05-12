Bu besinler kansere davetiye çıkarıyor! Severek tüketiyoruz ama...

Hemen her gün severek tüketilen birçok besin kansere sebep olabiliyor. Uzmanlar kansere sebep olan besinlere karşı uyarılarda bulundu. Peki hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor. İşte detaylar... Mikrodalgada patlamış mısır Zararlı içerik: Trans yağlar Tavuk nugget Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan İşlenmiş et Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz Beyaz un Zararlı içerik: Klor dioksit Cips Zararlı içerik: Monosodyum glutamat Tatlandırıcı Zararlı içerik: Sukraloz Çok fazla yağda kızartılmış yiyecekler Zararlı içerik: Hidrojenize yağ