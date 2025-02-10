Bu besinleri ikinci kez asla ısıtıp yemeyin! Zehir etkisi gösteriyor
Çoğu zaman dünden kalan yemekleri ısıtıp yemeyi tercih edebiliyoruz. Pek çok yemek için bunun bir sakıncası olmazken bazı yiyecekler için oldukça büyük risk taşıyor. Bazı gıda türleri ikinci kez ısıtıldığında zararlı kimyasallar oluşturuyor. Peki tekrar ısıtılıp yenmemesi gereken besinler hangileri? İşte yanıtı...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bazen yemekleri fazla yaparak ertesi güne de kalmasını isteriz ancak ikinci kez ısıtılıp yenilen bazı yemekler besin zehirlenmelerine ve sindirim zorluğuna neden olabiliyor. İşte ikinci kez ısıtıldığında sağlığımız için tehdit oluşturan yemekler...
ISPANAK Ispanak çok yüksek ısıda tekrar ısıtılmaması gereken yiyeceklerden birisi. Hem içerisindeki sebze zararlı kimyasallara dönüşebiliyor hem de vitamin değerini kaybederek sadece ot tüketilmesine neden oluyor.
TAVUK Salmonella bakterisinin en çok ürediği ortam tavuktur. Bu nedenle tavuk çok dikkatli saklanmalı ve tüketildikten sonra çok uzun süre bekletilmemeli hatta dışarıda hiç bekletilmemelidir. Toksinlerin çoğalmaması için de yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.
KEREVİZ Bağışıklık sistemine çok iyi gelen kerevizin sürekli ısıtılması toksinlerin çoğalmasına ve yemeğin acılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle en fazla düşük ısıda ılıyana kadar ısıtılabilir.
PATATES Patates kolay filizlenebilen bir gıdadır. Bu nedenle iyi saklanmalı ve pişirildikten sonra hemen bayatlayabileceği için hızlı tüketilmelidir.
MANTAR Normalde de dikkatli tüketilmesi gereken bir gıda olan mantar, pişirildikten sonra çok fazla bekletilmemeli ve yeniden ısıtılmamalıdır.
YUMURTA Tavukta olduğu gibi ısıtıldığında protein yapısında değişime uğrayan yumurta, yumurta içeren yemekler ve yumurtalı soslar gıda zehirlenmesine sebep olabiliyor.
PİRİNÇ Hızlı bayatlayabilen pirinç, yeniden ısıtıldığında nişasta oranı artar ve sindirimi zorlaştırır. Bu nedenle pirincin yeniden ısıtılması tavsiye edilmez.