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Haberler Galeri Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

Marketten aldığımız ve pişirdiğimiz yiyecek ve içecekleri bozulmamaları için buzdolabında muhafaza ediyoruz ve bunun yanlış olduğunu da düşünmüyoruz ancak işler tam olarak da öyle değil... Yiyecek ve içececeklerin doğru muhafaza edilmesi en az bozulmaması kadar önemli. Aksi takdirde mikrop ve bakteri üreterek sağlığımız ve buzdolabı sağlığı açısından olumsuz etkiler yaratabilirler. Peki hangi yiyecek nasıl saklanmalı?

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 15:38 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:19
Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

BUZDOLABI ONLARI BOZUYOR

Yiyecek içecekler ve hatta ojeden parfüme kadar birçok ürünün bozulmasını engellemek için buzdolabında muhafaza edilir. Bilmeden buzdolabında sakladığımız bu ürünler hemen bozulmaya başlıyor. Bozulduğu anlaşılmadığı için tüketildiğinde hastalıklara sebep oluyor.

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Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

PATATES

Buzdolabında tutulan patatesin tadı ve dokusu kötü etkilenir. Yavaş yavaş bozulmaya başlar fakat buzdolabında olduğu için görüntüsünde bir değişim olmaz. Görüntüsünde bir değişim olmadığı için bozulduğu anlaşılmaz ve tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

DOMATES

Hemen herkesin bozulmaması için buzdolabında sakladığı domatesler aslında buzdolabı sayesinde tadından ödün veriyor. Adeta kumlu hale gelen yapısı tadını da bozuyor. Hızla yumuşamaya başladığı için bakteriler oluşur ve öyle tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olur.

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Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

TATLILAR

Çikolata başlığında söyledik ama aslında şekerli yiyecekleri buzdolabında uzak tutun. Her birinin ya formu ya da lezzeti buzdolabında zarar görür. Bal akışkanlığını yitirir, reçel donabilir, çikolatanın tadı hak getirir.

Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

SARIMSAK

Sarımsak, kuru ve serin ortamlarda 3 ay boyunca kimseye zararı olmadan usul usul bekler. Buzdolabındayken etrafında dolaşan hava antisarımsak etkisi yapar.

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