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Bu besinleri sakın buzdolabında saklamayın ortalığa mikrop saçıyorlar!

Marketten aldığımız ve pişirdiğimiz yiyecek ve içecekleri bozulmamaları için buzdolabında muhafaza ediyoruz ve bunun yanlış olduğunu da düşünmüyoruz ancak işler tam olarak da öyle değil... Yiyecek ve içececeklerin doğru muhafaza edilmesi en az bozulmaması kadar önemli. Aksi takdirde mikrop ve bakteri üreterek sağlığımız ve buzdolabı sağlığı açısından olumsuz etkiler yaratabilirler. Peki hangi yiyecek nasıl saklanmalı?

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 15:38 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





