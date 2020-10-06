Bu besinlerin faydaları saymakla bitmiyor!
Bazı besinler hastalıklardan koruyarak, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Pandemi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, bağışıklığımızı güçlendirecek besinlere ağırlık vermek gerekiyor. Peki, bu besinler hangileri?
Giriş Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 00:49
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 00:50
Bu besinlerin faydaları saymakla bitmiyor!
Doğal kanser önleyici besinlerin gücünden yararlanmak gerektiğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci ise kanserden koruyan ve DNA'yı güçlendiren besinleri anlattı.
Bu besinlerin faydaları saymakla bitmiyor!
Tüketilen birçok yiyeceğin vücudumuza zararı kadar faydası da bulunuyor. Bunlardan biri de DNA hasarına karşı savaşan sumak. Sumak, kansere sebep olan serbest radikalleri temizliyor. Anadolu yemeklerinin baş tacı olan sumak, hücre yapısını korur. Baharat ya da suyu tüketilebilir. Özellikle deforme olmuş hücreleri hedef alır ve iyileştirir.
Bu besinlerin faydaları saymakla bitmiyor!
Her yemeğin üzerine baharat olarak atabilirsiniz ya da kaynamış suda 10 dakika demlediğiniz sumağın çayını içebilirsiniz. Düzenli olarak sumak tüketmek idrar yolları ve bağırsakları temizler ve vücudu zararlı etkenlerden korumak için çalışır.
Bu besinlerin faydaları saymakla bitmiyor!
Güçlendiren, hastalıklara karşı koruyan, hızlı iyileştiren besinlerden biri de pazı. Pazı sadece bir antioksidan değil aynı zamanda vücudun detoks enzimlerini ve genleri güçlendiren bir besindir.
Bu besinlerin faydaları saymakla bitmiyor!
DNA hasarını hızlı bir şekilde onaran özel bileşenleri barındırır. Pazı; A-B-K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum açısından zengindir. Ayrıca hücre hasarını engelleyen antioksidanlar içerir.