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Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Havaların soğuması ve koronavirüs salgını ile birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak bir kat daha önem kazandı. Diyetisyen Eda Ünal kış aylarında ve korona virüs döneminde hastalıklara karşı hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğini anlatarak, 'Altın Süt' tarifi verdi.

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:59
Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Tüm dünyada görünen ve ülkemizde de etkisini hala sürdüren korona virüsü ile savaş devam ediyor. Bu dönemlerde vatandaşlar bağışıklık sitemlerini güçlü tutmak için sumaktan kekiğe, bitki çaylarından doğal karışımlara kısacası birçok yola başvurdu. Diyetisyen Eda Ünal bu dönemlerde hangi besinlerin tüketilmesi gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri anlatan Diyetisyen Ünal, vatandaşlara 'Altın Süt' isimli bir içecek tarifi de verdi.

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Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

BU RENKLER HEM SOFRANIZI ZENGİNLEŞTİRİYOR HEM BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Diyetisyen Eda Ünal, sarı, turuncu, koyu yeşil renkli meyve sebzelerin ve beyaz renkli bazı besinlerin tüketildiğinde bağışıklığın güçlendirdiğini belirterek, "Kış mevsiminde olmamız ve korona virüs ile savaştığımız bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız oldukça önemli. Bağışıklık sistemi, mikrop, virüs ve bakterilere karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için yeterli ve dengeli beslenmenin yanında antioksidan içeren meyve ve sebzelerden yararlanmamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde tezgahlarda sıkça gördüğümüz koyu yeşil, mor, sarı, turuncu renkli meyvelerden yararlanarak bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Bal kabağı, pancar, brokoli, karnabahar, pazı, karalahana gibi sebzelerden yararlanabilir bunlarla soframızı zenginleştirebiliriz.

Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Özellikle C Vitamini içeren nar, portakal, mandalina, greyfurt gibi antioksidan içerikli meyveler bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde oldukça etkili. Ceviz Omega 3 içeriği sayesinde bağışıklığımızı güçlendirerek hastalıklara karşı korunmamızı sağlayacaktır. Özellikle geleneksek ve modern tıpta sıkça kullanılan zencefil ve zerdeçal fitokimyasal içerikleri sayesinde hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor. Yine bahsedeceğim beyazlara dikkat ederek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Soğan, sarımsak içerdiği fitokimyasal içerik sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bunun yanında yoğurt gibi probiyotik ve probiyotik kaynakları bağışıklığımızı güçlendirerek bu dönemde daha dayanıklı ve güçlü olmamızı sağlıyor'' şeklinde konuştu.

Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

BESLENMEYE DİKKAT, KİLO ALMAK BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR
Ünal, kilo almanın bağışık sistemin olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Kilo almak özellikle bu korona virüsü döneminde bağışlığı olumsuz yönde etkiliyor. Evde kaldığımız bu dönemde düşük egzersiz ve sürekli yağlı basit şeker içeren besinler tüketmek kilo almamıza sebep oluyor. Doğal olarak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiliyor ve korona virüsü karşı daha yakın olmamıza sebep oluyor. Bu dönemde olabildiğince basit şekerli, yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor.

Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Bağışıklığımızı güçlendirerek besinlerden yararlanmamız gerekiyor. Soframızda mor, koyu yeşil, sarı, turuncu gibi besinlerden yararlanarak bağışıklık istemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemde renklere daha çok önem vermemiz gerekiyor. Tezgahlar da sıkça gördüğümüz bal kabağı, pancar, brokoli, karnabahar, pazı, karalahana gibi besinlerden yararlanarak soframızı hem zenginleştirebiliriz hem de bağışıklık sistemimizi kolayca güçlendirebiliriz'' dedi.

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