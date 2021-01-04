Bu besinlerle bağışıklığı güçlendirmek mümkün

BU RENKLER HEM SOFRANIZI ZENGİNLEŞTİRİYOR HEM BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Diyetisyen Eda Ünal, sarı, turuncu, koyu yeşil renkli meyve sebzelerin ve beyaz renkli bazı besinlerin tüketildiğinde bağışıklığın güçlendirdiğini belirterek, "Kış mevsiminde olmamız ve korona virüs ile savaştığımız bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız oldukça önemli. Bağışıklık sistemi, mikrop, virüs ve bakterilere karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için yeterli ve dengeli beslenmenin yanında antioksidan içeren meyve ve sebzelerden yararlanmamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde tezgahlarda sıkça gördüğümüz koyu yeşil, mor, sarı, turuncu renkli meyvelerden yararlanarak bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Bal kabağı, pancar, brokoli, karnabahar, pazı, karalahana gibi sebzelerden yararlanabilir bunlarla soframızı zenginleştirebiliriz.