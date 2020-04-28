Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Dikkat testleri ve kişilik testleri sosyal medyada oldukça rağbet görüyor. İlk bakışta oldukça kolay gibi duran bu testler aslında insanı yanıltabiliyor. İşte o dikkat testlerinden biri... Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz? (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA) Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye. Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi? Ekmek kızartma makinesini bulun Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun. Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun. Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.