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Haberler Galeri Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Dikkat testleri ve kişilik testleri sosyal medyada oldukça rağbet görüyor. İlk bakışta oldukça kolay gibi duran bu testler aslında insanı yanıltabiliyor. İşte o dikkat testlerinden biri...

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 15:25 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020 Salı 15:28
Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

(NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

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Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Ekmek kızartma makinesini bulun

Bu dikkat testini çok az kişi çözebiliyor!

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

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