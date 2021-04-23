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Haberler Galeri Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Bu eşyaları görürseniz hemen yanından uzaklaşın! Bakın meğer sizden habersiz neler oluyor neler?

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 13:09
Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Karşınızda gördüğünüzde her şey sorunsuz görünüyor; ancak işin aslını öğrendiğinizde olayın rengi fena halde değişiyor! Kemer deyip geçmeyin; meğer neler yapabiliyormuş neler?

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Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Casus kemer

Casus kameraların giremeyeceği yer yok. Bunun en güzel örneği de kemere entegre edilen bu casus kamera... Ses ve görüntüyü kolayca kaydedebilen kemere uzaktan bakıldığında sıradan bir kemerden hiçbir farkı yok.

Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Casus kol saati

Sıradan bir kol saatine benzese de, o da aslında gizli bir kameraya sahip. Saatin 12'yi gösterdiği bölüme dahil edilen casus kameralı saat, görüntü dışında ses de alabiliyor.

Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Casus kol saati

Bir diğer casus kol saati... Kamera ise bu kez saatin farklı bir bölümünde...

Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Casus şapka

Casus saat olur da casus şapka olmaz mı... Uzaktan bakıldığında kesinlikle fark edilmeyen kamera, kendini başarıyla gizlemeyi başarmış.

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