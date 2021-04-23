Bu eşyalara dikkat edin! Siz karşısında dururken...

Casus kameraların giremeyeceği yer yok. Bunun en güzel örneği de kemere entegre edilen bu casus kamera... Ses ve görüntüyü kolayca kaydedebilen kemere uzaktan bakıldığında sıradan bir kemerden hiçbir farkı yok.
Casus kol saati
Sıradan bir kol saatine benzese de, o da aslında gizli bir kameraya sahip. Saatin 12'yi gösterdiği bölüme dahil edilen casus kameralı saat, görüntü dışında ses de alabiliyor.
Casus kol saati
Bir diğer casus kol saati... Kamera ise bu kez saatin farklı bir bölümünde...
Casus şapka
Casus saat olur da casus şapka olmaz mı... Uzaktan bakıldığında kesinlikle fark edilmeyen kamera, kendini başarıyla gizlemeyi başarmış.