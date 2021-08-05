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Haberler Galeri Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor

Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor

Yer altına yapılan ve normal bir evden oldukça farklı olan bu evler görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte dünyadan şaşkına çeviren yer altı evleri....

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 00:36
Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

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Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor

Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!

Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor

Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?

Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor

Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

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