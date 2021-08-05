Bu evler görenleri şaşkına çeviriyor
Yer altına yapılan ve normal bir evden oldukça farklı olan bu evler görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte dünyadan şaşkına çeviren yer altı evleri....
Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2021 Perşembe 00:36
Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.
Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!
Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?
Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.
Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.