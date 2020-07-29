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Bu fotoğraf sosyal medyada olay yarattı!

Günümüzün yeni mizah kaynağı sosyal medya. Öyle videolar, öyle fotoğraflar paylaşılıyor ki kimi kırıp geçiriyor, kimine bir türlü anlam verilemiyor. İşte onlardan biri daha... Aldığı tost ekmeğini açan adam şaşkına döndü. Peki ama neden? İşte o sorunun yanıtı ve daha fazlası.