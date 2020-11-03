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Bu fotoğrafları çekip gitmişlerdi! Yıllar sonra ortaya çıktı...
Bu fotoğrafları çekip gitmişlerdi! Yıllar sonra ortaya çıktı...
Dünyanın başka uçlarından gelip İstanbul'u fotoğraflamışlardı o kareler yıllar sonra ortaya çıktı. Nostaljik karelerde İstanbul'un önemli yerlerinin 1960 ve 70'li yıllara ait fotoğraflar bulunuyor.
Giriş Tarihi: 3 Kasım 2020 Salı 13:22
1970'lerde otobüsle Avrupa'dan gelen gençler uzun Asya yolculuğu öncesi İstanbul'da Sultanahmet, Taksim gibi bölgelerde konaklardı. Dönemin hippilerin buluşma noktası ise Tarlabaşı'ndaki çorbacılardı.
Indiana Üniversitesi, Charles W. Cushman fotoğraf koleksiyonundan eski İstanbul fotoğrafları çıktı. Günümüze kıyasla daha tenha görülen İstanbul'un bu fotoğrafları 1965 yılında çekilmiş.
İşte sadece abideleriyle değil, tabiatıyla bir tarih olan İstanbul'un eski fotoğrafları...