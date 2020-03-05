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Bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte haftanın filmleri...

Hafta sonu yaklaşırken vizyondaki filmlerde merak ediliyor. Bu hafta 9 yeni film vizyona girecek. Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı, babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan bir gencin hikayesini anlatan 'Nuh Tepesi' de izleyici ile buluşacak.

Giriş Tarihi: 5 Mart 2020 Perşembe 11:42 Güncelleme Tarihi: 5 Mart 2020 Perşembe 11:45
Bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte haftanın filmleri...

"SEBERG"

Alacakaranlık film serisindeki "Bella Swan" karakteri ile ünlenen Amerikalı oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı "Seberg" izleyici ile buluşacak. Genç oyuncuya Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O'Connell, Stephen Root ve Vince Vaughn'un eşlik ettiği biyografi türündeki filmin yönetmenliğini Benedict Andrews üstlendi.

Senaryosu Anna Waterhouse ve Joe Shrapnel tarafından kaleme alınan yapım; Jean-Luc Godard imzalı "Serseri Aşıklar" filmindeki rolü ve performansı sonrası uluslararası bir şöhrete kavuşan, 60'ların sonunda insan hakları hareketi ve Black Panther oluşumuna verdiği destekten ötürü FBI'ın radarına giren Jean Seberg'ün hayatını mercek altına alıyor.

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Bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte haftanın filmleri...

"YOKUŞ AŞAĞI"

Ruben Östlund'un "Turist" filminin yeniden çevrimi olan "Yokuş Aşağı", çocuklarını da alıp gittikleri kayak tatilinde, hayatlarını ve ilişkilerini sorgulamalarına sebep olan çarpıcı bir hadise atlatan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods ve Kristofer Hivju'nun yer aldığı filmin yönetmenliğini Nat Faxon ve Jim Rash birlikte yaptı.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte haftanın filmleri...

"HAYAL ADASI"

1970'lerin aynı isimli popüler televizyon dizisinden uyarlanan "Hayal Adası", tropik bir adada gizemli bir tatil köyünün sahibi olan Mr. Roarke'ın burada misafirlerine yaşattıklarını konu ediniyor. Jeff Wadlow'un yönetmen koltuğunda oturduğu korku ve gerilim türündeki filmin başrollerinde Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney ve Kim Coates gibi isimler rol aldı.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte haftanın filmleri...

"NUH TEPESİ"

Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Nuh Tepesi"ni Cenk Ertürk yazıp yönetti. Dram türündeki film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki "Nuh Ağacı"nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan bir gencin, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikayesine odaklanıyor.

Federico Cesca'nın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Leon Gurvitch imzası taşıyor.

Bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte haftanın filmleri...

"MENDİLİM KEKİK KOKUYOR"

Haftanın dram ağırlıklı bir diğer yerli yapımı olan "Mendilim Kekik Kokuyor", yaşadıkları Anadolu kasabasında genç bir kıza gönül veren iki amca oğlunun, Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Mehmet Çevik, Wilma Elles, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak ve Devrim Yakut'un başrollerinde oynadığı filmi Hüseyin Özden ve M. Hakan Kurşun yönetti.

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