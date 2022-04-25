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Haberler Galeri Bu halde buldular! Dehşete düşüren kare...

Bu halde buldular! Dehşete düşüren kare...

İnternette dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Fotoğrafçıların çektiği bu fotoğrafların kimisi şaşırtıyor, kimisi tüyleri diken ediyor. İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:08
Bu halde buldular! Dehşete düşüren kare...

İnternette dolaşan bu görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor.

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

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Bu halde buldular! Dehşete düşüren kare...

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

Bu halde buldular! Dehşete düşüren kare...


Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

Bu halde buldular! Dehşete düşüren kare...


Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

Bu halde buldular! Dehşete düşüren kare...


Gize'deki dev piramitlerin üstünde güneşlenen turistler.

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