Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (23 Kasım Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği Karadeniz'de Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 23 Kasım Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 08:56 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:01