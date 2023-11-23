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Haberler Galeri Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (23 Kasım Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği Karadeniz'de Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte 23 Kasım Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 08:56 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:01

Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1400 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

EGE

Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde kıyı ilçeleri ile geneli aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bu illerde yağmur bitmek bilmiyor! Ege’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’den 23 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

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