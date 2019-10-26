  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...

Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...

Görenler gözlerine inanamıyor. Hangi akılla yapıldığı belli olmayan birbirinden ilginç mühendislik hataları şaşırtıyor. Uzun uğraşlar sonucu inşa edilen bazı yapıtlardaki hataları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:44
Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...

Görenler gözlerine inanamıyor. Hangi akılla yapıldığı belli olmayan birbirinden ilginç mühendislik hataları şaşırtıyor. Uzun uğraşlar sonucu inşa edilen bazı yapıtlardaki hataları sizler için derledik.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...
Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...
Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...
Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...
1200 TL'ye aldığı otomobili 8 milyon liraya sattı! Hurda aracın inanılmaz değişimi...
BİZE ULAŞIN