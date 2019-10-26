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Bu kadar da olmaz dedirten hatalar! Görenler şaşırıp kalıyor...

Görenler gözlerine inanamıyor. Hangi akılla yapıldığı belli olmayan birbirinden ilginç mühendislik hataları şaşırtıyor. Uzun uğraşlar sonucu inşa edilen bazı yapıtlardaki hataları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 21:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





