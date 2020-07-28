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Haberler Galeri Bu kadarına da pes! Can Yaman hayranlığında son nokta! Evini öyle bir hale getirdi ki...

Bu kadarına da pes! Can Yaman hayranlığında son nokta! Evini öyle bir hale getirdi ki...

Ünlü oyuncu Can Yaman, oynadığı diziler sayesinde dünya çapında tanınmaya başlandı. Yaman'ın İspanyol bir hayranı evini posterlerle donattı. Ünlü oyuncunun posterlerini evinin her köşesine koyan hayranı pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 17:19 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020 Salı 17:29
Bu kadarına da pes! Can Yaman hayranlığında son nokta! Evini öyle bir hale getirdi ki...

Can Yaman'ın ünü dünya çapına yayıldı. Başarılı oyuncu oynadığı dizilerle özellikle İspanya'da çok seviliyor. Yaman'ın Türkiye'de olduğu gibi İspanya'da da oldukça fazla kadın hayranı var.

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Bu kadarına da pes! Can Yaman hayranlığında son nokta! Evini öyle bir hale getirdi ki...

Bu kadınlardan biri sevgisini evine taşıdı ve duvarlarına Yaman'ın fotoğraflarını astı.

Bu kadarına da pes! Can Yaman hayranlığında son nokta! Evini öyle bir hale getirdi ki...

Bununla da yetinmeyen Can Yaman hayranı, evin dış duvarına da Yaman'ın resmini çizdirdi.

Bu kadarına da pes! Can Yaman hayranlığında son nokta! Evini öyle bir hale getirdi ki...

Oyuncunun kartonetini de evin baş köşesine yerleştirdi.

Bu kadarına da pes! Can Yaman hayranlığında son nokta! Evini öyle bir hale getirdi ki...

İspanya'da son dönemlerde revaçta olan Erkenci Kuş ile Dolunay dizilerini izleyen ve Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyollar, daha önce de oyuncuyu görmek için Madrid havalimanına akın etmişti.

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