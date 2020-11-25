Haberler Galeri Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı

Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Kaplumbağanın içinden çıkanları görenler gözlerinize inanamadı

Hayvanat bahçesindeki veteriner hekimler tarafından fark edilen kaplumbağanın içinden çıkanlar, görenleri hayretlere düşürdü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler saniyeler içinde dünyada olay oldu. Son zamanlarında yürümekte aşırı zorluk çeken zavallı kaplumbağayı kontrol eden hekimler, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kameralara kaydedilen olan o anlar, sosyal medyada paylaşılınca tüm dünyanın ilgisini çekti. İşte kaplumbağanın karnından çıkanlar...