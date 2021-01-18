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Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar birbirinden ilginç kardan adamlar yaptı.Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar dikkat çekti. İşte memleketten kardan adam manzaraları...
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:44Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:56
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Kar yağışı ülkenin pek çok yerinde etkisini gösterirken vatandaşlar da birbirinden iddialı kardan adamlar yaptı.