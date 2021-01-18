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Haberler Galeri Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar

Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar birbirinden ilginç kardan adamlar yaptı.Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar dikkat çekti. İşte memleketten kardan adam manzaraları...

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:44 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:56
Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar

Kar yağışı ülkenin pek çok yerinde etkisini gösterirken vatandaşlar da birbirinden iddialı kardan adamlar yaptı.

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Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar

Uzun süre sonra karla buluşan vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar dikkat çekti.

Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar

İlginç kardan adamlar sosyal medyada da oldukça beğeni topladı.

Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar

İşte yurttan kardan adam manzaraları...

Bu kardan adamlar görenleri hayran bıraktı! İşte yurttan manzaralar
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