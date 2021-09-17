Bu kareden sadece saniyeler sonra...

Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor. İşte saniyeler sonrasını merak edeceğiniz, birbirinden ilginç o fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 17 Eylül 2021 Cuma 16:20
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HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.