Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

Bored Panda'ya konuşan köpeğin sahibi, "Raylan, herhangi bir macera için mutlu ve istekli olan çok akıllı bir köpek. 6 yıl önce Raylan 3 yaşındayken ilk yavru kedimizi Watson'ı eve getirdiğimizde kedileri sevdiğini öğrendim. Hemen onunla oynamak istiyordu ve çok nazik ve sabırlıydı" açıklamasını yaptı.