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Haberler Galeri Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

ABD'de yaşayan Raylan isimli bir köpek, sahibinin gönüllü olarak çalıştığı barınaktaki kedilere annelik yapıyor. Bugüne kadar 60 kediye annelik yapan köpek, sosyal medyanın gündemine düştü. Raylan isimli köpeğin 20 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:33 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:43
Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

Kedi ve köpeklerin birbiriyle nasıl iyi anlaştığını ABD'de yaşayan raylan isimli köpek kanıtladı. 9 yaşında olan Raylan, diğer köpeklerden oldukça farklı.

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Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

KEDİLERE ANNELİK YAPIYOR
Raylan'ın şu ana kadar 60'tan fazla yavru kedi ile ilgilendiği açıklandı. Sahibi, "Raylan onları sürekli temizler, onlarla oynar ve koltukları çizmeye çalışırsa onları engeller" ifadelerini kullandı.

Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Raylan, sahibinin gönüllü olduğu bir barınakta çekilen bir videoyla sosyal medyada kısa sürede tanınmaya başladı. Görüntüler, bir kedi ve köpek arasındaki ilişkinin ne kadar sevgi dolu olabileceğini gösteriyor.

Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

Bored Panda'ya konuşan köpeğin sahibi, "Raylan, herhangi bir macera için mutlu ve istekli olan çok akıllı bir köpek. 6 yıl önce Raylan 3 yaşındayken ilk yavru kedimizi Watson'ı eve getirdiğimizde kedileri sevdiğini öğrendim. Hemen onunla oynamak istiyordu ve çok nazik ve sabırlıydı" açıklamasını yaptı.

Bu köpek özel! Şu ana kadar 60 kediye annelik yaptı! 20 binden fazla takipçisi var

Raylan'ın Instagram hesabında, 20 binden fazla takipçisi bulunuyor. Sosyal medyada pek çok kişi onu takip etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

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