Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz?