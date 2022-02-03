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Haberler Galeri Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

Kişiliğinize daire ipuçları veren bu test sosyal medyayı salladı. Bu resimlerde hemen herkesin dikkatini ilk başka bir görüntü çekiyor. Peki siz bu resimlerde ilk ne görüyorsunuz? (Cevaplar foto galerinin sonunda)

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:14
Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz?

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Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

3. Resimde ilk ne görüyorsun?

Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

Bu resimde ilk gördüğünüz kişiliğinizi ele veriyor

CEVAPLAR

1.

1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.

4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.

7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.

10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

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