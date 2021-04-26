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Haberler Galeri Bu resimde ilk ne görüyorsun? Kişiliğinizi ele veriyor

Bu resimde ilk ne görüyorsun? Kişiliğinizi ele veriyor

Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. (Cevaplar foto galerinin sonunda)

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:53
Bu resimde ilk ne görüyorsun? Kişiliğinizi ele veriyor

Bilim insanlarına göre, nesneleri nasıl gördüğümüz beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok şey anlatır. Başka bir deyişle görüş açımız kişiliğimizi de ortaya çıkarır. Sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çeken bir test, insanların resimlerde gördüklerine göre kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

1. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsunuz?

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Bu resimde ilk ne görüyorsun? Kişiliğinizi ele veriyor

2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

Bu resimde ilk ne görüyorsun? Kişiliğinizi ele veriyor

3. Resimde ilk ne görüyorsun?

Bu resimde ilk ne görüyorsun? Kişiliğinizi ele veriyor

4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

Bu resimde ilk ne görüyorsun? Kişiliğinizi ele veriyor

CEVAPLAR

1.

1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.

4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.

7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.

10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

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