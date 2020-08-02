Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?

Bazı fotoğraflar öyle yanıltıcıdır ki her bakan farklı bir şey görür. Bu teste bakan herkes de farklı şeyler görebiliyor. Ve fotoğrafta ilk gördüğünüz şey bilinçaltınıza dair ipuçları ile dolu. Peki siz bu resimlerde ilk ne görüyorsunuz?