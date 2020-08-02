Bazı fotoğraflar öyle yanıltıcıdır ki her bakan farklı bir şey görür. Bu teste bakan herkes de farklı şeyler görebiliyor. Ve fotoğrafta ilk gördüğünüz şey bilinçaltınıza dair ipuçları ile dolu. Peki siz bu resimlerde ilk ne görüyorsunuz?
Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 12:35Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2020 Pazar 12:37
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Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?
Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz.
Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz.
Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?
Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz.
Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız.
Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?
Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var. Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz.
Bu resimde ilk ne görüyorsunuz?
Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var. Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz.