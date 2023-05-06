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Haberler Galeri Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor

Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor

Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu kareler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor. Resimlere baktığınızda gördüğünüz ilk detay aslında olduğunda çok daha farklı görünebiliyor. İşte çok konuşulan o test...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:08
Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor

Karikatürist ve teknoloji yazarı Valentin Dubinin'in bu çalışmalarına bakanların sadece yüzde 1'i ilk bakışta çizimlerdeki ikinci figürü fark edebiliyor. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o resimler...

Sizin bu resimde gördüğünüz şey aslında...

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Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor

Pek de gördüğünüz 'şey' değilmiş!

Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor

İşte bir başka örnek daha...

Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor
Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor
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