HaberlerGaleriBu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor
Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor
Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu kareler kişiliğinizle ilgili ipuçları veriyor. Resimlere baktığınızda gördüğünüz ilk detay aslında olduğunda çok daha farklı görünebiliyor. İşte çok konuşulan o test...
Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2023 Cumartesi 14:08
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Karikatürist ve teknoloji yazarı Valentin Dubinin'in bu çalışmalarına bakanların sadece yüzde 1'i ilk bakışta çizimlerdeki ikinci figürü fark edebiliyor. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o resimler...