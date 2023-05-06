Bu resimde ilk ne görüyorsunuz? Kişiliğinizi ele veriyor

Karikatürist ve teknoloji yazarı Valentin Dubinin'in bu çalışmalarına bakanların sadece yüzde 1'i ilk bakışta çizimlerdeki ikinci figürü fark edebiliyor. İşte sosyal medyada sıkça paylaşılan o resimler...

Sizin bu resimde gördüğünüz şey aslında...