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Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi
Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi
Bu Tarz Benim yarışmasına katılan ve tarzları ile dikkati çeken Aycan-Nurcan kardeşlerinin yıllar sonraki değişimini görenler şok geçirdi.
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 15:16
2014 yılında yayınlanan 'Bu Tarz Benim' programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. İkizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.
İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.
İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.
Günden güne değişen Nurcan Şencan yarışmada kullandığı koyu renk saçlarını sarıya boyatarak uzatmayı da tercih etti.
Takipçilerinden sık sık 'bu siz misiniz' sorularına maruz kalan ikizlerin çok sayıda estetik operasyon geçirdiği de iddia edildi.
İkizler, sosyal medya hesabından paylaştıkları pozlarla gündem olmaya devam ediyor.