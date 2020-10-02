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Haberler Galeri Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

Bu Tarz Benim yarışmasına katılan ve tarzları ile dikkati çeken Aycan-Nurcan kardeşlerinin yıllar sonraki değişimini görenler şok geçirdi.

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 15:16
Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

2014 yılında yayınlanan 'Bu Tarz Benim' programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu. İkizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.

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Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.

Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.

Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

Günden güne değişen Nurcan Şencan yarışmada kullandığı koyu renk saçlarını sarıya boyatarak uzatmayı da tercih etti.

Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

Takipçilerinden sık sık 'bu siz misiniz' sorularına maruz kalan ikizlerin çok sayıda estetik operasyon geçirdiği de iddia edildi.

Bu Tarz Benim yarışmasına katılmışlardı! Aycan-Nurcan Şencan kardeşlerinin şaşırtan değişimi

İkizler, sosyal medya hesabından paylaştıkları pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

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