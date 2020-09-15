Bu tespih elleri dezenfekte ediyor!

Tespihin çok eski zamanlardan beri kullanılan bir aksesuar olduğunu anlatan Mazılı, "Kuka tespih diğer tespihlerden farklı olarak ağacı gövdesi ya da parçalarından değil kuka ağacının meyvesinden yapılmaktadır. Kuka ağacının meyvesi Hindistan cevizine benzer ve tropikal bir meyvedir. En önemli özelliği mikropları kırmasıdır.