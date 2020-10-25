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Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor
Özellikle sosyal medyada sıkça dolaşan bu testi çözebilen oldukça az. Zeka, kişilik testleri gibi testler oldukça rağbet görüyor. Kimisi çok kısa sürede cevabı bulabilirken kimisinin de cevap için epeyce düşünmesi gerekebiliyor.
Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:55Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:58
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