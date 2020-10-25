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Haberler Galeri Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor

Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor

Özellikle sosyal medyada sıkça dolaşan bu testi çözebilen oldukça az. Zeka, kişilik testleri gibi testler oldukça rağbet görüyor. Kimisi çok kısa sürede cevabı bulabilirken kimisinin de cevap için epeyce düşünmesi gerekebiliyor.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:58
Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor

Bu görüntü interneti kasıp kavuruyor! Peki siz iki kare arasındaki 7 farkı bulabilecek misiniz?

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Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor

Eğer başaramadıysanız cevabı bir sonraki karede...

Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor
Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor

Bu saatlerden biri farklı bir zamanı işaret ediyor. Bu bulmacanın yaratıcısı şu ana kadar en hızlı 23 saniyede çözüldüğünü ifade ediyor. Peki siz daha hızlı bulabilecek misiniz?

Bu test sosyal medyayı salladı! Cevabını çok az kişi bulabiliyor
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