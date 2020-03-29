Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Bu dikkat testi sosyal medyayı salladı. Aşağıda yer fotoğraflarda bazı küçük hatalar yer alıyor. Bakalım siz onları ne kadar sürede bulabileceksiniz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)