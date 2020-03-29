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Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?
Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?
Bu dikkat testi sosyal medyayı salladı. Aşağıda yer fotoğraflarda bazı küçük hatalar yer alıyor. Bakalım siz onları ne kadar sürede bulabileceksiniz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)
Giriş Tarihi: 29 Mart 2020 Pazar 13:15
Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.
Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?
Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.
Kamp alanında yanlış bir şeyler var...
Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?