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Haberler Galeri Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Bu dikkat testi sosyal medyayı salladı. Aşağıda yer fotoğraflarda bazı küçük hatalar yer alıyor. Bakalım siz onları ne kadar sürede bulabileceksiniz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)

Giriş Tarihi: 29 Mart 2020 Pazar 13:15
Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

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Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

Bu test sosyal medyayı salladı! Resimdeki yanlışlığı 1 dakika içerisinde bulabilecek misiniz?

Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?

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