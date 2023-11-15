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Haberler Galeri Bu testi 43 saniyeden önce bitiren çıkmadı! Siz ne kadar sürede bitireceksiniz?

Bu testi 43 saniyeden önce bitiren çıkmadı! Siz ne kadar sürede bitireceksiniz?

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Birazdan göreceğiniz testin rekoru 43 saniye. Siz daha kısa sürede detayı fark edebilir misiniz? İşte sınırlarınız zorlayacak dikkat testleri...

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:06

Bu testi 43 saniyeden önce bitiren çıkmadı! Siz ne kadar sürede bitireceksiniz?

Ekmek kızartma makinesini bulun.

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Bu testi 43 saniyeden önce bitiren çıkmadı! Siz ne kadar sürede bitireceksiniz?

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

Bu testi 43 saniyeden önce bitiren çıkmadı! Siz ne kadar sürede bitireceksiniz?

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

Bu testi 43 saniyeden önce bitiren çıkmadı! Siz ne kadar sürede bitireceksiniz?

Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

Bu testi 43 saniyeden önce bitiren çıkmadı! Siz ne kadar sürede bitireceksiniz?

Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

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