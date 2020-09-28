Özellikle sosyal medyada sıklıkla rastlanan zeka ve kişilik testleri oldukça ilgi görüyor. Her bakanın başka bir şey gördüğü testin cevapları ise oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Bakalım siz bu testi ne kadar sürede çözeceksiniz?
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:19Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:22
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Bu testi çok az insan çözebiliyor!
1. Adamın karısı hangisi?
Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?
Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?
Bu testi çok az insan çözebiliyor!
3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?
Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?
Bu testi çok az insan çözebiliyor!
4. Hangisi yalan söylüyor?
Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?
Bu testi çok az insan çözebiliyor!
5. Oyuncağı kim çaldı?
Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)