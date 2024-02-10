Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?
Bu testi çok az insan çözebiliyor!
3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?
Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?
Bu testi çok az insan çözebiliyor!
4. Hangisi yalan söylüyor?
Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?
Bu testi çok az insan çözebiliyor!
5. Oyuncağı kim çaldı?
Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)