Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Sosyal medyayı sallayan bu testi çoğu kişi yanlış çözüyor. Peki siz, dahilerin bile 30 saniyede çözdüğü bu testi ne kadar sürede çözeceksiniz?
Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:36Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:37
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Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.