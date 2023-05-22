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Haberler Galeri Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Sosyal medyayı sallayan bu testi çoğu kişi yanlış çözüyor. Peki siz, dahilerin bile 30 saniyede çözdüğü bu testi ne kadar sürede çözeceksiniz?

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:36 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:37
Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

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Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!

Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?
Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

BİRİNCİ ÇÖZÜM

4 ile 1'i toplayın: 5

2 ile 5'i toplayın:7

Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12

Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3 6=9 12=21

Sonuç: 8 11=19 21= 40

Bu testi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

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