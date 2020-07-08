Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor
Ülkelerin yaşayış biçimi çok farklı olurken bazıları görenleri şaşırtıyor. Bazı ülkelerde erkekler evlenmek için para öderken, bazı ülkelerde kadınlar evlenmek için erkeklere para ödüyor! İşte erkeklerin "şanslı" olduğu o ülkeler...
Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:05
Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:06
Avustralya
Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.
Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.
Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.
İtalya
Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranlarıda oldukça azdır.
Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır.