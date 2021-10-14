Kilo vermek için pek çok diyet deneniyor ancak özellikle çevreden duyulan yalan yanlış bilgiler kilo vermek yerine daha da kilo almaya sebep olabiliyor. Diyetisyen Melis Kara, diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 14:43
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu yanlışlar kilo vermeyi engelliyor!
Diyetisyen Melisa Kara, günümüzde hemen herkesin fit ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak istediğini ancak bazen diyet yaparken kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerin belirlenen hedefin gerçekleşmesine mani olduğunu ifade etti. Kara, "Sonrasında kimimiz istediği sürede kilo veremezken, kimimiz ise bu isteğine hiç ulaşamıyor" dedi.
Yaşanan zorlukların büyük bir kısmının diyet sırasında yapılan yanlışlardan kaynaklandığını söyleyen Kara, diyet hakkındaki doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:
Bu yanlışlar kilo vermeyi engelliyor!
'Kahvaltıyı atlamak sorun olmaz.' Yanlış. Kahvaltının iştah yönetiminde ve kilo kontrolündeki önemi büyüktür. Klasik peynir, ekmek, zeytin ve yumurtalı kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Bir bardak süt veya sütlü kahve ve yanında bir porsiyon meyveyle de kahvaltı yapabilirsiniz. Önemli olan kahvaltınızın içeriğinden çok uyandığınız andan itibaren metabolizmanızın harekete geçmesidir.
Bu yanlışlar kilo vermeyi engelliyor!
'Öğün atlamak daha çabuk kilo verdirir.' Yanlış. Günde iki öğün beslenmek aç kalmak anlamına geldiğinden metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Vücudunuzu bir odun sobası gibi düşünün, öğünlerinizi atlarsanız metabolizmanız kendini yavaşlatır ve kilo veremezsiniz.
Bu yanlışlar kilo vermeyi engelliyor!
'Aç kalarak kilo verilebilir.' Yanlış. Vücudu aç bırakarak zayıflamaya çalışmak en sık görülen hatalardandır. Aç kalarak yapılan diyetlerde zayıflama gerçekleştiği doğrudur. Ancak bu zayıflama yöntemi sağlıklı değildir ve aç kalmayı bıraktığınız zaman tekrar verdiğiniz kiloları alırsınız. Bu şekilde verilen kilolar vücudun yağ kütlesinden verilmez. Genellikle vücutta su ve kas kaybı oluşur, bu da zayıflama olarak düşünülür. Oysa metabolizmanın hızlanması için kendinizi aç bırakmamanız gerekir. Diyet esnasında sağlıklı ara öğünler yapmanız ve öğün atlamamanız önemlidir.