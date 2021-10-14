Bu yanlışlar kilo vermeyi engelliyor!

'Aç kalarak kilo verilebilir.' Yanlış. Vücudu aç bırakarak zayıflamaya çalışmak en sık görülen hatalardandır. Aç kalarak yapılan diyetlerde zayıflama gerçekleştiği doğrudur. Ancak bu zayıflama yöntemi sağlıklı değildir ve aç kalmayı bıraktığınız zaman tekrar verdiğiniz kiloları alırsınız. Bu şekilde verilen kilolar vücudun yağ kütlesinden verilmez. Genellikle vücutta su ve kas kaybı oluşur, bu da zayıflama olarak düşünülür. Oysa metabolizmanın hızlanması için kendinizi aç bırakmamanız gerekir. Diyet esnasında sağlıklı ara öğünler yapmanız ve öğün atlamamanız önemlidir.