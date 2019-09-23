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Bu yöntem 3 haftada 7 kilo verdiriyor!

Zayıflamak her dönem hemen herkesin derdi. Yaz dönemine başlarken verilen kilolar havalar soğuması ile birlikte geri alınmaya başlanıyor. Ancak Aristo diyeti 3 haftada 7 kilo vermek mümkün. Peki Arisyo diyeti nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:44 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:47
Bu yöntem 3 haftada 7 kilo verdiriyor!

İşte 3 haftada 7 kilo verdiren Aristo diyeti ile ilgili tüm merak edilenler...

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Bu yöntem 3 haftada 7 kilo verdiriyor!

Aristo diyeti temelinde Vejeteryan olan filozof Aristo'nun ismini taşıyan diyet modelidir. 3 haftada 7 kilo vermek mümkün.

Bu yöntem 3 haftada 7 kilo verdiriyor!

Mevsim sebzelerini pişirmeden çiğ tüketilmeli. Bu sebzeler düşük glisemik indekse sahip olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.

Bu yöntem 3 haftada 7 kilo verdiriyor!

3 hafta boyunca sebze ve meyveler tüketerek epifiz bezini temizleyip hormonlarınızın tekrar düzene girmesini ve daha aktif olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yöntem 3 haftada 7 kilo verdiriyor!

Meyveler de Aristo diyeti için çok önemli. Yine önceliğimiz fruktoz içeriği düşük olan kan şekerimizi etkilemeyecek olan meyvelerden yana olmalı. Bunlar da şeftali, çilek, yeşil elma, erik, kiraz olarak karşımıza çıkıyor.

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