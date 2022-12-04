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Bu yöntemler doğal gazdan tasarruf ettiriyor! Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 ucuz yolu!
Bu yöntemler doğal gazdan tasarruf ettiriyor! Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 ucuz yolu!
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte herkes evini nasıl sıcak tutacağını düşünüyor. Özellikle doğal gaz fiyatlarındaki artışların ardından, evlerin düşük maliyetli bir şekilde nasıl ısıtılacağı merak konusu olsa da imkansız değil. Uygulayacağınız bu 14 basit ve ucuz yöntemle bir yandan doğal gazdan tasarruf ederken diğer yandan evinizi sıcacık tutabileceğiniz biliyor muydunuz? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 12:34
Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2022 Pazar 13:42
Bu yöntemler doğal gazdan tasarruf ettiriyor! Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 ucuz yolu!
Son bir yılda doğalgaz fiyatlarında yaşanan artış, önümüzdeki kış evleri ısıtmayı daha maliyetli hale getirecek. Kış yaklaşırken evinizin yalıtımını basit, hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde nasıl iyileştirebileceğinizi inceledik.
Bu yöntemler doğal gazdan tasarruf ettiriyor! Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 ucuz yolu!
1. ALÜMİNYUM FOLYO
Radyatörlerden, özellikle de duvara dayalı radyatörlerden ısı kaybının önüne geçmenin en basit yollarından biri, radyatörün arkasındaki duvara alüminyum folyo yapıştırmak. Bunun ısıyı odaya geri yansıttığını söyleniyor.
Bu yöntemler doğal gazdan tasarruf ettiriyor! Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 ucuz yolu!
2. KALIN PERDELER
Evlerde pencerelerden kaynaklanan ısı kaybının önüne geçmenin bir yolu da kalın perdeler kullanmak. Termal yalıtım özelliği olan perdelerin tercih edilebileceğini söyleniyor.
Bu yöntemler doğal gazdan tasarruf ettiriyor! Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 ucuz yolu!
3. AÇIK PERDELER
Perdelerin kalın olması ne kadar önemliyse, güneş açtığında perdeleri açarak evin ısınmasını sağlamak da bir o kadar önemli. Güneşten gelen doğal ve ücretsiz ısı kaynağını olabildiğince uzun süre kullanmak gerekli. Güneş batar batmaz perdeleri kapamak da ısının korunmasını sağlayacaktır.
Bu yöntemler doğal gazdan tasarruf ettiriyor! Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 ucuz yolu!
4. ÇİFT CAMLI PENCERE VE ALTERNATİFLERİ
Çift camlı pencereler yalıtım açısından iyi olsa da maliyeti yüksek olabiliyor. Ama buna para ayırmak istemiyorsanız daha uygun alternatifler de var. Tek katlı pencerenizin üzerine çekebileceğiniz pencere yalıtım filmleri var.