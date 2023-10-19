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Haberler Galeri Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

İnternette dolaşan bazı zeka testleriyle ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Test üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bu teste katılanların yüzde 17'si tüm soruları doğru cevaplamayı başarmış durumda.İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:52

Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

Günümüzde insanların zeka seviyelerini öğrenmek için yaptıkları pek çok test bulunuyor. Bu testlerde genel olarak 10 – 20 arasında sorular bulunuyor. İnternette son dönemde viral olan bir zeka testinde ise yalnızca 3 soru mevcut

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Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

Test üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bu teste katılanların yüzde 17'si tüm soruları doğru cevaplamayı başarmış durumda.

Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

2005 yılında profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan bu testin sorularına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

1. Bir beyzbol sopası ve beyzbol topu toplamda 1,10 liraya satılıyor. Sopa, toptan 1 lira daha fazla. Topun fiyatı ne kadar?

Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test

2. Beş makine, beş dakikada beş adet parça üretebiliyorsa 100 makinenin 100 adet parça üretmesi ne kadar sürer?

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