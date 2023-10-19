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Bu zeka testine katılanların yüzde 17’si tüm soruları doğru cevapladı! Sosyal medyayı sallayan test
İnternette dolaşan bazı zeka testleriyle ilk kez karşılaşanların çoğu sorulara yanlış cevap veriyor. Oldukça popüler olan zeka testleri sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Test üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bu teste katılanların yüzde 17'si tüm soruları doğru cevaplamayı başarmış durumda.İşte cevapları galerinin sonunda sizi bekleyen o dikkat testleri.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:52
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Günümüzde insanların zeka seviyelerini öğrenmek için yaptıkları pek çok test bulunuyor. Bu testlerde genel olarak 10 – 20 arasında sorular bulunuyor. İnternette son dönemde viral olan bir zeka testinde ise yalnızca 3 soru mevcut