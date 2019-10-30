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Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor!

Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





