Bu zeka testini dahiler 30 saniyede çözüyor!
Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.
Giriş Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 13:18
Sosyal medyada yayımlanan bir zeka testi, internet kullanıcıları arasında fenomen oldu. Çocuklar için hazırlanan zeka testi, yetişkinleri sınıfta bıraktı.
Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.
10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.
Geliştirilen test, analitik beceri, temel matematik yeteneği ve dilsel gelişimi ölçümlüyor.