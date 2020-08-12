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Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Yavru fil ile bufalonun karşılaşması kameralara böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





