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Haberler Galeri Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu

Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Yavru fil ile bufalonun karşılaşması kameralara böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:53
Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

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Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu

Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu

Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu
Bufalo hayatının hatasını yaptı! Canından oluyordu
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