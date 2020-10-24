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Haberler Galeri Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Yavru fil ile bufalonun karşılaşması kameralara böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 10:55
Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

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Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...

Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...

Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...
Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...
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